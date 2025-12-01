از صبح امروز بارش باران در برخی مناطق استان همدان آغاز شده است و بر اساس گزارش‌های اولیه و مشاهدات میدانی، این بارش‌ها در حال حاضر ضعیف و پراکنده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بارش باران این نعمت الهی هرچند زیاد ادامه نداشت، ولی موجب امیدواری مردم بویژه کشاورزان شد.

این بارش‌های هرچند پراکنده، می‌توانند در کاهش موقت غلظت آلاینده‌ها و بهبود کیفیت هوا در مناطق تحت تأثیر مؤثر باشند.

روح الله زاهدی کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه بیشترین میزان بارش در شهرستان رزن ۳ میلی متر ثبت شده است گفت: فردا سه شنبه در مناطق شرقی و ارتفاعات بارش پراکنده پیش بینی می‌شود، اما از روز چهارشنبه تا پایان هفته آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.