در جلسه رسیدگی به کشتار غیرقانونی ارتش انگلیس در افغانستان اعلام شد که فرمانده نیروهای ویژه ارتش انگلیس، تلاش میکرد جنایات این یگان را پنهان کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،از لندن، اخبار منتشر شده از جلسه رسیدگی به کشتار غیرقانونی ارتش انگلیس در افغانستان گفته شد، سلسله مراتب فرماندهی ارتش انگلیس، از جمله فرمانده پیشین واحد ویژه ارتش انگلیس، موسوم به "اس آ اس" (SAS) نتوانست مانع کشتار بدون محاکمه مردم افغانستان، از جمله کودکان در آن کشور شود.
نشریه گاردین در این باره نوشت: یک افسر ارشد نیروهای ویژه گفت: پس از اینکه زنگ خطر درباره کشتار غیرقانونی "اس آ اس" نخستین بار در اوایل سال ۲۰۱۱ به صدا درآمد، با لاپوشانی فرماندهان ارشد، جنایات جنگی این واحد تا سال ۲۰۱۳ ادامه یافت.
گاردین نوشت، در نشست این گروه گفته شد مدیر سابق نیروهای ویژه انگلیس و دیگر افسران ارشد نظامی تلاش کردند قتلهای غیرقانونی را در افغانستان پنهان کنند.
روزنامه گاردین نوشت این اتهامات مبنی بر پنهانکاری فرماندهان ارتش انگلیس، از جمله شدیدترین اتهاماتی است که در تحقیقات جاری درباره ادعاهایی مبنی بر کشته شدن ۸۰ افغانستانی به دست اعضای سه واحد مختلف "اس آ اس" مطرح شده است، به نوشته این روزنامه، این بررسی به رهبری "هادون کیو" (Haddon-Cave) نماینده مجلس اعلیان در سال ۲۰۲۳ راه اندازی شد.
گاردین نوشت: افسر افشاگر، که تنها با رمز "ان ۱۴۶۶" (N۱۴۶۶) به آن اشاره میشود، گفت، او ابتدا در فوریه سال ۲۰۱۱ نگرانیها درباره "جنایات جنگی" احتمالی را به مدیر نیروهای ویژه ارتش انگلیس و دیگر فرماندهان اعلام کرد.
وی افزود: "ما میتوانستیم آن جنایات جنگی را در فوریه ۲۰۱۱ متوقف کنیم، افرادی از آن زمان به بعد به طور غیر ضروری جان خود را از دست دادند از جمله دو کودک نوپا در تخت خود در کنار والدینشان گلوله خوردند. "
روزنامه گاردین نوشت، به نظر میرسد که ادعای این افسر به جراحات جدی فرزندان حسین ازبکزی و همسرش، رقیه حلیم، به نامهای عمران و بلال اشاره دارد که گفته میشود در حین خواب در رختخواب خود در جریان عملیات شبانه در روستای شش آبا (Shesh Aba) در استان نیمروز در سال ۲۰۱۲ به قتل رسیدند.
به نوشته این روزنامه، عموی بچهها در سال ۲۰۲۳ در یک ویدئوی کوتاه در گفتوگو با گروه تحقیق گفت: "حتی تا امروز آنان غم حادثهای را که برای ما رخ داده است، فراموش نکردهاند. ما از دادگاه میخواهیم که به این کودکان گوش دهد و عدالت را اجرا کند. "
گاردین نوشت"ان ۱۴۶۶" گفت که فرمانده وقت نیروهای "اس آ اس" و دیگر فرماندهان سعی کردند اطلاعات مربوط به جنایت را پنهان کنند.
او افزود:" فرمانده، آگاهانه تصمیم گرفت که این موضوع را سرکوب کند، این قتلها را بپوشاند و به همین علت، کمی تمرین ساختگی انجام دهد تا به نظر برسد که او کاری انجام داده است. "
انگلیس در پی طرح تهاجم آمریکا به افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم در بمبارانهای این کشور و اعزام نیرو به افغانستان با آمریکا همراهی کرد و بر اساس گزارشهای منتشر شده در انگلیس از سال ۲۰۰۱ دهها هزار نیروی مسلح در همراهی با امریکا به افغانستان اعزام کرد.