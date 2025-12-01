نماینده مردم شهرستان‌های بندرلنگه، بستک، پارسیان و کیش در مجلس، گفت: نظارت دقیق و بی‌طرفانه، ضامن اجرای صحیح قوانین و پاسخگویی دستگاه‌ها به مردم است.

نظارت دقیق و بی‌طرفانه ضامن اجرای صحیح قوانین مجلس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، احمد جباری در پیامی سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس و روز مجلس شورای اسلامی را تبریک گفت.

در متن پیام نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دهم آذر ماه، روز مجلس و سالروز شهادت مظلومانه آیت‌الله سید حسن مدرس، فرصت مغتنمی است تا یاد و خاطره نمایندگان و همکاران شهیدمان در مجلس شورای اسلامی را گرامی بداریم.

این روز، یادآور فداکاری‌ها و ایثارگرانی است که با شجاعت، ایمان راسخ و بصیرت ملی خود، همواره در سنگر قانون‌گذاری برای استقلال، آزادی و حقوق مردم تلاش کردند، به‌ویژه یاد شهید آیت‌الله مدرس، الگویی جاودان برای نمایندگان ملت، و معیاری است برای سنجش مسئولیت‌پذیری در مسیر خدمت به مردم و تحقق عدالت.

مجلس شورای اسلامی امروز نیز همچنان به‌عنوان زبان گویای ملت، حافظ منافع عمومی و همراه دولت در مسیر توسعه متوازن و حکمرانی کارآمد، در دو عرصه اصلی قانون‌گذاری و نظارت نقش‌آفرینی می‌کند.

قانون‌گذاری تنها زمانی مؤثر خواهد بود که قوانینی شفاف، کارآمد، با ثبات و سازگار با نیاز‌های واقعی کشور تصویب شوند.

امروز نمایندگان محترم مجلس با اشراف کامل بر مشکلات مردم، به‌ویژه در حوزه معیشت، تمام تلاش خود را به‌کار خواهند گرفت تا در همکاری نزدیک با دیگر قوا، گام‌های بلند و ارزنده‌ای برای رفع مسائل مردم بردارند.

این همکاری بین‌قوه‌ای نه تنها راه‌حلی برای حل مشکلات جاری است بلکه الگویی برای هم‌افزایی در مسیر پیشرفت و عدالت پایدار در کشور خواهد بود.