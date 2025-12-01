پخش زنده
کتاب از ایرانمان دفاع میکنیم در استان چهارمحال و بختیاری رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: این اثر در سه دوره تحصیلی شامل دوره دوم ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم منتشر شده و از ابتدای آذرماه در اختیار مدارس قرار گرفته است.
بهمن خدادادی افزود: محتوای کتاب برگرفته از مطالب درسی موجود و تکمیلکننده برنامه آموزشی دانشآموزان است و شامل روایتها، خاطرات و معرفینامههایی از شهدای دانشآموز، معلمان شهید، سرداران و دانشمندان میباشد.
به گفته وی: اهداف اصلی کتاب شامل خلق فرصتهای تربیتی، تقویت تابآوری و سلامت روان دانشآموزان، تبیین جایگاه مدرسه بهعنوان کانون تربیتی محله و افزایش همبستگی ملی عنوان شده است.