فرماندار هشترود در جلسه شورای هماهنگی ترافیک بر اصلاح عوامل حادثهساز در جادههای این شهرستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ابراهیم حسنی گفت: ورودی اتوبان مراغه به هشترود از مسیر نظرکهریزی حادثه ساز است و باید علائم لازم در اینمسیر برای جلوگیری از حوادث نصب شود تا شاهد سانحههای دلخراش نباشیم.
وی بر لزوم نصب علائم راهنمایی و رانندگی و اصلاح عوامل حادثهساز در جادههای این شهرستان تأکید کرد و افزود: اداره راهداری موظف به مناسب سازی جادههای مواصلاتی و بهسازی آرم و علائم جادهای است و باید هرچه زودتر مصوبات شورای ترافیک اجرائی شود تا مسافران و اهالی منطقه از نامناسب بودن بعضی از راهها متضرر نشوند.
وی اظهار کرد: شهرداری هشترود باید بر اساس نظریه کمیته فنی به رفع موانع ترافیکی موجود در شهر اقدام کند و وضعیت موجود را بهبود بخشد.
فرماندار هشترود گفت: اداره راهداری و حمل و نقل جادهای هم باید به تجهیز ماشین آلات سنگین راهداری خود برای خدمات رسانی در فصل زمستان در جادههای اصلی و فرعی علی الخصوص جادههای روستایی اقدام کند.