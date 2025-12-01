نماینده‌ ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار کرمانشاه افتخار آفرینی بانوی قهرمان استان را تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درخشش غرورآفرین بانوی شایسته و اخلاق‌مدار کرمانشاه، سرکار خانم آتوسا گلشادنژاد، در مسابقات قهرمانی جهان کاراته و کسب نشان ارزشمند طلا، مایه‌ی مباهات و خوشحالی مردم شریف استان و جامعه ورزش کشور شد.

این موفقیت تاریخی که نخستین طلای بانوان ایران در رقابت‌های جهانی کاراته به شمار می‌رود، نتیجه سال‌ها تلاش، پشتکار، ایمان و روحیه بلند این ورزشکار مومن و پرافتخار است که نام کرمانشاه و ایران عزیز را بار دیگر در بلندای افتخار جهانی قرار داد.

همچنین نقش برجسته بانوی ارزشمند و نخبه ورزش استان، سرکار خانم پگاه زنگنه، سرمربی کاردان تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران، در هدایت فنی و آماده‌سازی این افتخارآفرینی، شایسته تقدیر ویژه است.

ضمن تبریک این دستاورد به مردم نجیب و ورزش‌دوست کرمانشاه، جامعه ورزشی کشور، کادر فنی تیم ملی و خانواده گرامی این قهرمان، از خداوند متعال توفیقات روزافزون برای ورزشکاران ایران اسلامی مسئلت داریم و امیدواریم این افتخار مقدمه‌ای بر موفقیت‌های بیشتر در میادین بین‌المللی باشد.

حبیب‌الله غفوری

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه