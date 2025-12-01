

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با حضور ۳۲ تیم در شهر‌های دورتموند، اشتوتگارت و تریر آلمان و روتردام و دن بوش هلند برگزار می‌شود و تیم‌ها در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و ۲۴ تیم (از هر گروه ۳ تیم) به دور دوم گروهی راه خواهند یافت. در نهایت ۸ تیم راهی یک چهارم نهایی می‌شوند. تیم‌های چهارم نیز برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ و در جام رئیس فدراسیون بین المللی رقابت می‌کنند. تیم بانوان ایران برای سومین بار و به صورت پیاپی حضور در رقابت‌های جهانی را تجربه کرد و تیم روسیه به علت بحران اوکراین از حضور در مسابقات منع شد.

نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

* گروه یک:

- تیم‌های دانمارک و رومانی با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و صعود کردند. تیم‌های کرواسی و ژاپن بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه دو:

- برنامه - دوشنبه ۱۰ آذر:

ایران - سنگال (ساعت ۲۰:۳۰ - سالن ۳۵۰۰ نفری ماسپورت آره نا در دن بوش)

تیم ایران پیش از این ۹ - ۳۴ از تیم سوئیس و ۱۳ - ۴۷ از مجارستان شکست خورد.

سوئیس - مجارستان

- تیم‌های مجارستان و سوئیس با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و صعود کردند. تیم‌های سنگال و ایران بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

* گروه سه:

ایسلند ۳۳ - ۱۹ اروگوئه

آلمان ۳۱ - ۲۰ صربستان

- تیم‌های آلمان با ۶ و صربستان با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و ایسلند با ۲ امتیاز سوم است و هر سه تیم صعود کردند. تیم اروگوئه بدون امتیاز چهارم شد و برای رده‌های ۲۵ به بعد مسابقه می‌دهد.

* گروه چهار:

فارو ۳۶ - ۲۵ پاراگوئه

مونته نگرو ۲۶ - ۳۱ اسپانیا

- تیم‌های اسپانیا، مونته نگرو و فارو با ۴ امتیاز اول تا سوم شدند و صعود کردند. تیم پاراگوئه بدون امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و برای رده‌های ۲۵ به بعد مسابقه می‌دهد.

* گروه پنج:

اتریش ۲۷ - ۲۳ آرژانتین

مصر ۱۵ - ۳۷ هلند

- تیم‌های هلند و اتریش با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و صعود کردند. تیم‌های آرژانتین و مصر بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه شش:

لهستان ۲۹ - ۲۶ تونس

فرانسه ۴۷ - ۲۱ چین

- تیم‌های فرانسه و لهستان با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و صعود کردند. تیم‌های تونس و چین بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه هفت:

- تیم‌های سوئد و برزیل با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و صعود کردند. تیم‌های چک و کوبا بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه هشت:

- تیم‌های نروژ و آنگولا با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و صعود کردند. تیم‌های کره جنوبی و قزاقستان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم فرانسه با شکست نروژ قهرمان شد و تیم دانمارک در رده سوم قرار گرفت.

- تیم بانوان ایران در ۱۵ دیدار رقابت‌های قهرمانی جهان ۲ پیروزی و ۱۲ باخت کسب کرده است و ۲۸۰ گل زده و ۵۳۵ گل خورده در کارنامه دارد. تیم ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ در رده ۳۱ جهان قرار گرفت.

- در تاریخچه هندبال قهرمانی زنان جهان تیم روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۷ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی همچنان رکورد دار است و تیم نروژ با ۴ قهرمانی، ۵ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و تیم آلمان با احتساب نتایج آلمان شرقی با ۴ قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیم فرانسه نیز با ۳ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی در رده چهارم قرار دارد. تیم‌های مجارستان، یوگسلاوی سابق، دانمارک، رومانی، چکسلواکی سابق، هلند، کره جنوبی و برزیل نیز یک بار قهرمان شده‌اند.