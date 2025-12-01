پخش زنده
متخصص بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی بابل هشدار داد: مصرف خودسرانه و نادرست آنتیبیوتیکها میتواند عفونتهای ساده را به بیماریهای جدی و خطرناک تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر احمدی جویباری متخصص بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: مقاومت آنتیبیوتیکی زمانی رخ میدهد که باکتریها نسبت به داروهای رایج درمانی مقاوم شده و داروهای قبلاً مؤثر، کماثر یا بیاثر شوند.
وی افزود: این موضوع باعث میشود عفونتهای سادهای که پیشتر بهراحتی درمان میشدند، اکنون نیازمند بستری در بیمارستان و مراقبتهای ویژه شوند و خطر عوارض جدی و حتی مرگ افزایش یابد.
احمدی با تأکید بر اینکه علت اصلی این معضل مصرف نادرست و بیرویه آنتیبیوتیکهاست، گفت: متأسفانه در کشور ما هنوز آنتیبیوتیک بدون نسخه تهیه میشود و بسیاری از افراد برای سرماخوردگی و گلودردهای ویروسی که نیاز به آنتیبیوتیک ندارند، از دارو استفاده میکنند. همچنین رها کردن دوره درمان نیز باعث افزایش مقاومت باکتریها میشود.
وی افزود: راهکار اصلی مقابله با این تهدید، آموزش مناسب، فرهنگسازی و مصرف دقیق دارو بر اساس نسخه پزشک است. مصرف خودسرانه و نیمهکاره آنتیبیوتیکها باید متوقف شود و آگاهی جامعه از خطرات مقاومت باکتریایی افزایش یابد.
دکتر احمدی جویباری در پایان، از هموطنان خواست برای حفظ سلامت خود و جلوگیری از افزایش مقاومت آنتیبیوتیکی، تنها با نسخه پزشک دارو مصرف کنند و دوره درمان را کامل دنبال کنند.