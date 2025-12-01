پخش زنده
کاشمر به عنوان کوچکترین شهرستان خراسان رضوی، هم اکنون در رتبه چهارم صنعتی استان است.
محمد قربانی افزود: این شهرستان با وجود کوچکترین وسعت در خراسان رضوی، توانسته است به رتبه چهارم صنعتی استان دست یابد و ظرفیت تبدیلشدن به یکی از قطبهای صنعتی شرق کشور را دارد.
وی با اشاره به موقعیت جمعیتی و اقتصادی کاشمر ادامه داد: کاشمر با جمعیت ۱۲۶ هزار و ۹۲۷ نفر در سال ۱۴۰۴، کوچکترین شهرستان از نظر وسعت در خراسان رضوی است، اما نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱ و دودهم درصدی آن سه درصد بالاتر از متوسط استان است.
فرماندار کاشمر خاطرنشان کرد: امروز ۴۱ درصد شاغلان در بخش خدمات، ۳۴ درصد در صنعت، ۲۷ درصد در کشاورزی و ۱۵ درصد در بخش عمومی فعالیت میکنند؛ افتخار ما این است که همین شهرستان کوچک، رتبه چهارم حوزه صنعت استان را به خود اختصاص داده که نشاندهنده ظرفیت بسیار بالای آن است.
قربانی مسیر توسعه اقتصادی را نیازمند سه رکن دانست و افزود: رکن اول، اعتماد و مشارکت مردم و بخش خصوصی است؛ رکن دوم، پشتیبانی و سیاستگذاری صحیح مجلس و دولت و رکن سوم، جهاد و تلاش میدانی تولیدکنندگان، کشاورزان و صنعتگران است و بدون حمایت و تسهیلگری و شنیدن صدای فعالان اقتصادی، این ظرفیتها شکوفا نمیشود.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی امروز با مشکلات متعددی از زیر ساختها تا تأمین مواد اولیه، بازار، مالیات، تسهیلات بانکی و بروکراسی پیچیده مواجهاند، ادامه داد: نشست امروز تشکیل شده است تا دغدغهها بی واسطه و شفاف بیان شود، فعالان اقتصادی بدانند که میتوانند بدون هیچ واسطهای مشکلات خود را با یکی از عالیترین مقامات کشور در میان بگذارند.