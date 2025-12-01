مدیر کل فرودگاه‌های فارس گفت: آبان امسال تعداد پرواز‌های خارجی فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، فخرالدین کشاورز افزود: آبان سال گذشته ۳۳۳ پرواز خارجی در فرودگاه شیراز انجام شد که این تعداد با ۲۵ درصد رشد در آبان امسال به ۴۱۵ پرواز افزایش یافت.

وی ادامه داد: در پرواز‌های داخلی نیز رشد ۱۰ درصدی را تجربه کردیم و تعداد پرواز‌های این فرودگاه از هزار و ۵۶۴ پرواز در آبان ماه پارسال به یک هزار و ۷۲۰ پرواز در آبان امسال رسید.

او اظهار کرد: در مجموع شاهد رشد ۱۳ درصدی پرواز‌های خارجی و داخلی فرودگاه بین المللی شیراز طی مدت مذکور بوده‌ایم.

مدیرکل فرودگاه‌های فارس گفت: در زمینه تعداد مسافر هم در آبان ماه پارسال، ۳۴ هزار و ۲۸۱ مسافر خارجی از طریق فرودگاه بین المللی شیراز جا به جا شدند که این تعداد امسال با رشد ۲۹ درصدی به ۴۴ هزار و ۲۱۰ مسافر رسید.

کشاورز افزود: همچنین در آبان ماه ۱۴۰۳ شاهد جا به جایی ۱۶۴ هزار و ۱۵۴ مسافر داخلی از طریق فرودگاه شیراز بودیم که این تعداد با افزایش ۱۱ درصدی به ۱۸۱ هزار و ۷۹۶ مسافر رسید.

وی ادامه داد: در مجموع در آبان ماه امسال ۲۲۶ هزار و ۶ مسافر داخلی و خارجی از طریق فرودگاه بین المللی شیراز جا به جا شد که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل فرودگاه‌های فارس گفت: در زمینه جا به جایی بار نیز، در آبان ماه امسال ۹۴۱ تن بار خارجی و یک هزار و ۵۳۰ تن بار داخلی جا به جا شد که نسبت به مدت مشابه پارسال بیانگر رشد ۱۷ درصدی است.