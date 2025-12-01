پخش زنده
پس از چند روز انتظار، با ورود سامانه بارشی از غرب، امروز آسمان مناطقی از کشور ابری و بارانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس داده های ایستگاههای هواشناسی امروز در استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، زنجان، قزوین، البرز، مرکزی و اصفهان بارشها گزارش شد.
تهران نیز امروز آسمانی ابری و بارانی داشت و در ارتفاعات استان بارش برف ثبت شد.
سازمان هواشناسی اعلام کرد بارشها فردا در بخشهایی از مرکز و غرب کشور، دامنههای زاگرس مرکزی، ارتفاعات شمالغرب و سواحل خزر ادامه خواهد داشت.