پخش زنده
امروز: -
مدیر آتشنشانی و خدمات ایمنی شرکت عمران، آب و خدمات، از آغاز طرح دورهای بازدید، پایش و بهروزرسانی ایمنی بازارها خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سهراب رضایی در نشست با مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش بر تسریع در اصلاح سامانه های اعلان و اطفای حریق بازارها و تقویت آموزش نیروهای حفاظتی تأکید کرد.
او در این جلسه که با محوریت اجرای مصوبات شورای مدیریت بحران کشور و ضرورت ارتقای ایمنی بازارهای کیش برگزار شد، گفت: طرح دورهای بازدید، پایش و بهروزرسانی ایمنی بازارها با هدف پیشگیری از حوادث، کاهش خطر وقوع آتش سوزی و ایجاد محیطی امن برای کسبه و بازاریان، کارکنان و گردشگران است و در تمامی بازارهای کیش اجرا میشود.
مدیر آتشنشانی و خدمات ایمنی شرکت عمران، آب و خدمات کیش با اشاره به نتایج بازدیدهای اولیه، برخی بازارها را دارای نواقص جدی در حوزه ایمنی دانست و تأکید کرد: این موارد باید مجدد به مدیران اعلام شود تا در بازه زمانی معین نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
سهراب رضایی، چیدمان نامناسب اجناس در انبارها را مهمترین مشکل بازارها برشمرد و گفت: انباشت کالا در مسیر تردد، مسدود شدن خروجیهای اضطراری و قرار گرفتن کالاهای قابل اشتعال در کنار منابع حرارتی، خطر بروز آتش سوزی را چند برابر میکند.
او آموزش نیروهای حراست بازارها را واجب برشمرد و افزود: در لحظات اولیه وقوع آتشسوزی، نیروهای حراست بازار اولین نفرات حاضر در محل هستند و میتوانند با اقدام سریع، از گسترش آتش جلوگیری کنند و به همین دلیل آموزش تخصصی آنها باید اولویت اصلی باشد.
مدیر آتشنشانی و خدمات ایمنی شرکت عمران، آب و خدمات با اشاره به نواقص موجود در بخشی از سامانه های اطفای حریق بازارها، گفت: تعدادی از این سامانه ها نیازمند تعمیر، آزمایش و یا حتی جایگزینی هستند و بدون اصلاح آنها نمیتوان به عملکرد صحیح در لحظه وقوع حوادث اطمینان داشت.
او برگزاری منظم رزمایش های عملیاتی اعلان و اطفای آتش را ضروری برشمرد و اجرای آنها را عامل مهمی در ارتقای آمادگی مالکان، کارکنان و نیروهای بازارها دانست.
سهراب رضایی با توجه به آغاز فصل بارندگی، نسبت به کنترل مستمر کابلها، تابلوهای برق و اتصالات الکتریکی هشدار داد و گفت: رطوبت، پوسیدگی و اتصالات معیوب از مهمترین عوامل بروز آتش سوزی هستند.
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان آتشنشانی، تأکید کرد: هشدارها و اقدامات کارشناسی این اداره نقش مهمی در ارتقای ایمنی بازارها داشته و مدیران بازارها موظف هستند براساس هشدارها، موانع را رفع و تجهیزات لازم را فراهم کنند.
او بیمه کامل غرفهها، انبارها و سازههای بازارها را ضروری برشمرد و هشدار داد: بیتوجهی به بیمه بازار می تواند در زمان وقوقع حادثه، خسارات سنگینی به همراه داشته باشد.
نایب رئیس هیئتمدیره جامعه بازاریان و بازرگانان کیش نیز با تأکید بر لزوم بهروزرسانی تجهیزات ایمنی و رعایت استانداردهای ملی، خواستار برنامهریزی یکساله برای رفع نواقص شد.
سادات نجفی گفت: این برنامه باید مرحلهبندی و همراه با بودجه مشخص باشد تا مدیران و مالکان بازارها بتوانند با مدیریت هزینهها، تجهیزات را ایمن و استانداردسازی کنند.
او بر تعیین یک افسر ایمنی در هر بازار تأکید کرد و گفت: این فرد باید مسئولیت مستقیم پیگیری روزانه مسائل ایمنی، بررسی تجهیزات، گزارش نواقص و تعامل مستمر با آتشنشانی را برعهده داشته باشد.
سادات نجفی با اشاره به تغییرات دورهای نیروهای شاغل در بازارها، برگزاری دورههای بازآموزی و آموزش تخصصی برای نیروهای جدید را ضرورتی حیاتی دانست.