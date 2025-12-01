مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران: با هدف برپایی انتخابات، زیرساخت‌های اینترنت پر سرعت در شهرستان‌ها زیر ذره بین قرار دارد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ صبح دوشنبه جلسه ویژه ارزیابی وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی شهرستان نکا برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا به‌صورت تمام‌الکترونیکی، با حضور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران و داودی فرماندار نکا در محل فرمانداری برگزار شد

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: با تصویب وزارت کشور در برگزاری تمام‌ الکترونیکی برگزار شدن انتخابات، تمامی زیرساخت‌های اینترنت پر سرعت در شهرستان‌ها بررسی می‌شود.

اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران همچنین در ادامه گزارشی از وضعیت پوشش شبکه، تمهیدات فنی و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای پشتیبانی از برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیکی ارائه کرد.

در این نشست، میزان آمادگی فنی، ارتباطی و زیرساختی شهرستان برای اجرای فرآیند الکترونیکی انتخابات بررسی شد. اعضای ستاد اجرایی انتخابات نیز ضمن طرح پرسش‌ها و چالش‌های احتمالی، راهکار‌های لازم برای برگزاری دقیق، مطمئن و بدون اختلال انتخابات را مورد بحث قرار دادند.

داودی با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل زیرساخت‌های ارتباطی، خواستار هماهنگی مستمر دستگاه‌های اجرایی، رفع سریع نواقص احتمالی و اطمینان از پایداری کامل شبکه در روز برگزاری انتخابات شد.

ا