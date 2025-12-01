پخش زنده
همایش روز جهانی خاک در فارسان با تأکید بر نقش خاک سالم در توسعه پایدار شهری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان، در این همایش با تأکید بر اهمیت خاک سالم به عنوان زیربنای توسعه پایدار کشاورزی و سلامت جامعه، اظهار داشت: حفظ و احیای خاک وظیفهای همگانی است و تنها با مشارکت همه دستگاهها و بهرهبرداران میتوان آیندهای سالم برای شهرها و روستاها رقم زد.
شیرزاد کرمی افزود: در حاشیه این همایش، مجموعهای از برنامههای متنوع برگزار شد.