پخش زنده
مسابقه هندبال سایپا و هپکو و دیدار فوتبال فنرباغچه و گالاتاسرای، از شبکه ورزش و برنامه «همگام با لیگ»، با تحلیل و بررسی لیگ برتر فوتبال ایران، از رادیو ورزش پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور، امروز رقابت سایپا و هپکو را پخش میکند.
برنامه زنده «ورزش ایران» در جریان رقابتهای هفته پنجم هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور، از ساعت ۱۶، بازی دو تیم سایپا و هپکو اراک را به میزبانی سایپا با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
تیم هندبال سایپا با ۸ امتیاز در رده دوم جدول قرار گرفته و در این هفته به دنبال کسب ۲ امتیاز است. تیم هپکو اراک هم به دنبال یک نمایش خوب در خانه حریف است.
فنر باغچه و گالاتاسرای در حساسترین نبرد فصل سوپرلیگ فوتبال ترکیه، امشب به صورت زنده رو در روی هم قرار میگیرند.
برنامه زنده «لذت فوتبال» در چارچوب رقابتهای سوپر لیگ ترکیه، از ساعت ۲۰:۳۰، دربی دو تیم فنرباغچه و گالاتاسرای را با گزارشگری جواد خیابانی و به صورت زنده پوشش خواهد داد.
فنرباغچه با کسب ۳۱ امتیاز از ۹ پیروزی و ۴ تساوی، تنها تیم شکستناپذیر این فصل رقابتها خودش را نشان داده است.
در سوی مقابل، گالاتاسرای با ۳۲ امتیاز از ۱۰ پیروزی، ۲ تساوی و تنها یک شکست، همچنان یکی از اصلیترین مدعیان عنوان قهرمانی است.
برنامه «همگام با لیگ»، با حضور کارشناسان، به بررسی، تجزیه و تحلیل فنی بازیها و داوریهای هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر باشگاههای فوتبال کشور میپردازد.
برنامه رادیویی «همگام با لیگ» به تهیهکنندگی و سردبیری حمید بهمنی، ساعت ۲۰:۰۰۰، از رادیو ورزش پخش میشود.
رادیو ورزش را روی موج اف.ام ردیف ۹۲ مگاهرتز شنونده باشید.