آتش سوزی جنگلهای هیرکانی در دست بررسی است
رئیس کل دادگستری مازندران: تاکنون گزارشی مبنی بر عمدی بودن آتش سوزیهای اخیر به دست ما نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بحث عمدی یا غیر عمدی بودن آتش سوزیهای اخیر در استان در حال بررسی است وتاکنون گزارشی مبنی بر عمدی بودن آتش سوزی به دست ما نرسیده است.
عباس پوریانی اظهار کرد: متاسفانه در هفتههای پیش شاهد آتش سوزی جنگل در نقاط مختلف استان به ویژه جنگل الیت بودیم دادستانها ورود کردند ودر حال بررسی علت آتش سوزی هستیم.
وی افزود: مردم نگران آتش سوزیها هستند به دستگاههای امنیتی استان دستورات لازم صادر شده حفظ و صیانت از جنگلها وظیفه همه ماست واگر عمدی بودن اتش سوزی محرز شود برخورد ما قاطع خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: عاملین ومقصرین شناسایی ودستگیر خواهند شد ونتیجه رسیدگی به اطلاع مردم خواهد رسید.
پوریانی تصریح کرد: افرادی در این زمینه دستگیر شدند، اما دلیلی مبنی براینکه عمدی درکار بوده یا با برنامه ودسیسه بود وجود نداشت فقط در آتش سوزی در شرق استان نیز جند نفر شناسایی شدند.
رییس کل دادگستری مازندران همچنین گفت:درهفتههای اخیر نبود بارندگی مناسب وبرگریزان پاییزی باعث شد آتش سوزیهای کم نیز ادامه دار وموجب نگرانی مردم شود.
وی ضمن تشکر و قدردانی از دلسوزی وکمک اقشار مختلف اعم از بومی وغیر بومی برای خاموش کردن آتش از مردم خواست حتی الامکان از برپایی آتش در جنگلها خودداری کنند و اگر به هر دلیل آتشی برپا کردند قبل از خروج از جنگل از خاموش شدن آن مطمین شوند.
اوهمچنین گفت: طی مکاتباتی از دستگاههای امنیتی استان خواسته شد نسبت به حفاظت، نظارت، بازرسی و شناسایی متخلفین اقدام کنند.