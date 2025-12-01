پخش زنده
نماینده مردم هشترود و چاراویماق در خانه ملت گفت: تا پایان امسال با بهره برداری از واحدهای تولیدی برای یک هزار نفر در هشترود فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری در بازدید از واحدهای تولیدی در آستانه افتتاح شهرک صنعتی پروفسور هشترودی با تأکید بر لزوم اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید و کارآفرینی، ابراز امیدواری کرد مجلس شورای اسلامی بتواند در تسهیل روندهای قانونی، رفع موانع تولید و حمایت از صنایع مولد نقش مؤثری ایفا کند.
وی به ظرفیتهای مختلف هشترود اشاره کرد و گفت: وجود سد سهند و دسترسی آسان تولید کنندگان به مرکز کشور، استان و خارج از کشور از طریق اتوبان پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) و آزاد راه هشترود _ مراغه و ریل آهن این را میطلبد که سرمایهگذاری در این شهرستان افزایش یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: پست ۴۰۰ کیلو ولت هشترود الان در حال احداث است و به سرعت به جلو میرود که تا ۲ سال آینده این پست برای تامین برق صنعت هشترود، مراغه، چاراویماق و میانه به اتمام میرسد.
وی گفت: نیاز اولیه یه واحد تولیدی از آب، برق معافیتهای مالیاتی و دسترسی آسان به بازار در شهرک صنعتی پروفسور هشترودی مهیا است.
شهسواری گفت: با تکمیل و افتتاح کارخانه آلومینیوم سرمایه گذار چینی، تولید گاز یخچال، فولاد، مواد شوینده تا آخر امسال بیش از هزار نفر از جوانان هشترودی و افراد جویای کار مشغول به کار خواهند شد.