پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی دلفان از کشف ۲ تن برنج خارج از شبکه توزيع به ارزش بيش از ۴ ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ بهروز بازوند اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی خاوه جنوبی دلفان حين کنترل محورهای مواصلاتی به يک دستگاه وانت نيسان مشكوك و آن را توقيف كردند.
وی افزود:در بازرسی از اين خودرو مقدار ۲ تن برنج خارج از شبکه توزيع کشف شد.
فرمانده انتظامی دلفان با اشاره به اينکه در اين رابطه يک نفر دستگير شده است، گفت: کارشناسان ارزش برنج های کشف شده را بيش از ۴ ميليارد ريال برآورد کردند.