به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ بهروز بازوند اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی خاوه جنوبی دلفان حين کنترل محورهای مواصلاتی به يک دستگاه وانت نيسان مشكوك و آن را توقيف كردند.

وی افزود:در بازرسی از اين خودرو مقدار ۲ تن برنج خارج از شبکه توزيع کشف شد.

فرمانده انتظامی دلفان با اشاره به اينکه در اين رابطه يک نفر دستگير شده است، گفت: کارشناسان ارزش برنج های کشف شده را بيش از ۴ ميليارد ريال برآورد کردند.