به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی در همایش ستاد صبر استان گفت: ۱۷ فقره پرونده قتل و ۵۴ درصد بیش از ۲۸ هزار پرونده ارجاعی به صلح یاران و هسته‌های بخشایش در استان امسال منجر به سازش شده است.

ناصر عتباتی افزود: از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ میزان سازش پرونده‌های قتل عمد ۷۳ مورد بود، اما از سال ۱۴۰۰ تاکنون با تقویت صلح یاران، هسته‌های جهادی بخشایش، شورا‌های حل اختلاف و استفاده از ظرفیت روحانیون، ریش‌سفیدان و متنفذین، ۱۸۹ پرونده قتل عمد منجر به صلح و سازش شده است.

عتباتی، همچنین از آزادی ۹۲۱ زندانی از ابتدای امسال تاکنون با جلب رضایت شاکیان خصوصی و کمک خیرین خبر داد و گفت: اعضای ستاد صبر، صلح یاران، هسته‌های جهادی بخشایش و شورا‌های حل اختلاف نقش مهمی در اصلاح ذات البین و تبیین فرهنگ صلح و سازش در جامعه دارند.

وی اظهار کرد: صلح و سازش ریشه در دین و تاریخ کشور دارد و یک امر خیر و عبادت محسوب می‌شود و همه باید در آن پیشقدم باشند.

در این همایش، حسین مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم با اشاره به اهمیت مردمی کردن رسیدگی‌های قضایی گفت: تمامی اختلافات اجتماعی را نمی‌توان با نگاه صرف قضایی حل کرد، چرا که در این صورت جامعه دچار آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

مجیدی، از مراجع انتظامی خواست واحد‌های مشاوره و مددکاری خود را در راستای افزایش صلح و سازش تقویت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قلی‌زاده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری در مرکز حل اختلاف استان هم گزارشی از اقدامات تقویت فرهنگ صلح و سازش ارائه و به هدایت پرونده‌ها به صلح یاران، اجرای تفاهم‌نامه‌ها با مراجع مختلف و نظارت هدفمند بر عملکرد آنها اشاره کرد.

در پایان این همایش، عتباتی با تقدیم لوح تقدیر از دو خانواده اولیای دم که از حق قصاص خود گذشته‌اند، دو وکیل مصلح و ۴۰ صلح یار تجلیل کرد و احکام صلح یاران اتاق بازرگانی ارومیه به آنان تحویل داده شد.