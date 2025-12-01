سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از بررسی اساسنامه سه نهاد وابسته به شهرداری تا تعیین تکلیف تعدادی پلاک‌ ثبتی از حیث باغ و غیر باغ بودن در جلسه سیصد و هفتاد و ششم شورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نادعلی، گفت : در سیصد و هفتاد و ششمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش که به صورت فوق العاده فردا برگزار خواهد شد اساسنامه شرکت «پیام رسا» و شرکت مرکزی «معاینه فنی خودروهای تهران» بررسی شده و گزارش کمیسیون های تخصصی قرائت خواهد شد.

وی افزود:به همین ترتیب بررسی اساسنامه «سازمان راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران» و قرائت گزارش کمیسیون تخصصی در دستور کار جلسه سیصد و هفتاد و ششم شورا خواهد بود.

همچنین در جلسه فوق تعدادی پلاک ثبتی از حیث باغ و غیر باغ بودن مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف می شوند.