درخشش خبرنگار صداوسیما مازندران در جشنواره ملی معلولان
در هشتمین دوره جشنواره ملی رسانه ای معلولان سیده حکیمه موسوی خبرنگار صداوسیما مازندران رتبه سوم را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ ۲۸۷ نفر از سراسر کشور در هشتمین دوره جشنواره ملی رسانهای معلولان شرکت کردند که ۱۸۴ نفر از آنان بانوان و ۱۰۳ نفر آقایان بودند.
سیده حکیمه موسوی خبرنگار صداوسیما مازندران با اثر هنرِ امید توانست رتبه سوم این جشنواره ملی را کسب کند.
در این گزارش خبری تلویزیونی به توانمندی و استقلال افراد دارای معلولیت اشاره شد.
۸۷۴ اثر در قالبهای متنوع عکس، شعر، داستان کوتاه، پادکست، گزارش مکتوب و تصویری، طنز، کاریکاتور و کلیپ و نماهنگ، دلنوشته، فن بیان، مصاحبههای تصویری، صوتی، یادداشت و مقاله اجتماعی به این جشنواره ارسال شد.
اختتامیه این جشنواره در استان اصفهان برگزار شده است.