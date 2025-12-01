به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ ۲۸۷ نفر از سراسر کشور در هشتمین دوره جشنواره ملی رسانه‌ای معلولان شرکت کردند که ۱۸۴ نفر از آنان بانوان و ۱۰۳ نفر آقایان بودند.

سیده حکیمه موسوی خبرنگار صداوسیما مازندران با اثر هنرِ امید توانست رتبه سوم این جشنواره ملی را کسب کند.

در این گزارش خبری تلویزیونی به توانمندی و استقلال افراد دارای معلولیت اشاره شد.

۸۷۴ اثر در قالب‌های متنوع عکس، شعر، داستان کوتاه، پادکست، گزارش مکتوب و تصویری، طنز، کاریکاتور و کلیپ و نماهنگ، دل‌نوشته، فن بیان، مصاحبه‌های تصویری، صوتی، یادداشت و مقاله اجتماعی به این جشنواره ارسال شد.

اختتامیه این جشنواره در استان اصفهان برگزار شده است.