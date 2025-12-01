معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت‌وتوسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور از بزرگ‌ترین جهش عمرانی دهه اخیر در حوزه آزادراهی خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری، ۱۹۸ کیلومتر آزادراه جدید در کشور به بهره‌برداری خواهد رسید؛ رقمی که ۴۷ درصد بالاتر از هدف تعیین‌شده در برنامه سال ۱۴۰۴ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در نشست مشترک سرمایه‌گذاران و مدیران اجرایی پروژه‌های پیشران آزادراهی، هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت‌وتوسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از سرعت‌گیری بی‌سابقه در تکمیل آزادراه‌های کشور طی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

بازوند با اشاره به دستیابی به رکوردی جدید در توسعه زیرساخت‌ها گفت: از مجموع ۲۰۰ کیلومتر آزادراه برنامه‌ریزی‌شده برای امسال، تاکنون ۵۲ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و ۱۴۸ کیلومتر دیگر نیز تا پایان اسفندماه با اعتباری نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان و مشارکت ۵۵ درصدی بخش خصوصی افتتاح خواهد شد. او این روند را «بیشترین شتاب در توسعه آزادراهی کشور طی دهه اخیر» توصیف کرد.

وی در تشریح پروژه‌های شاخص سال جاری، به کنارگذر شمالی کرج به طول ۱۸.۷ کیلومتر اشاره کرد و آن را یکی از محورهای مهم کاهش بار ترافیکی شمال‌غرب تهران دانست. همچنین پروژه کمربندی غربی قم به طول ۱۲ کیلومتر از طرح‌های راهبردی امسال عنوان شد که گره ترافیکی محور تهران–قم را برطرف خواهد کرد.

در شرق کشور، پروژه گرمسار–سمنان به طول ۳۶ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۴ درصد در آستانه بهره‌برداری قرار دارد. به گفته بازوند، با رفع چالش‌های مربوط به تأمین مصالح، افتتاح این مسیر در موعد مقرر قطعی خواهد بود.

پروژه‌های مراغه–هشترود (۶ کیلومتر) و تبریز–صوفیان (۹ کیلومتر) نیز از اولویت‌های شمال‌غرب کشور برای تکمیل کریدور ترانزیتی شرق به غرب هستند و به کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی ترافیک کمک خواهند کرد.

در مرکز کشور، قطعه‌ای از کنارگذر شرقی اصفهان به طول ۸ کیلومتر و در غرب، کنارگذر شرقی کرمانشاه به طول ۳۵ کیلومتر تا پایان سال آماده بهره‌برداری می‌شوند. در جنوب نیز کمربندی ماهشهر به طول ۲۳ کیلومتر با هدف پشتیبانی از شبکه حمل‌ونقل صنعتی و پتروشیمی منطقه در حال تکمیل است.

بازوند در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: هیچ توقفی در پروژه‌های قابل افتتاح تا پایان سال پذیرفته نیست و وزارت راه در صورت نیاز، اعتبارات جبرانی برای رفع چالش‌های مالی یا تملک اراضی اختصاص خواهد داد.

وی از تعامل مؤثر با وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و استانداران استان‌های میزبان پروژه‌ها خبر داد و افزود: «روند کنونی نشان می‌دهد ایران در آستانه ورود به دوره‌ای تازه از توسعه آزادراهی پایدار و مشارکت گسترده بخش خصوصی قرار دارد.»