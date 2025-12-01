به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مجلس شورای اسلامی، قلب تپنده قوه مقننه و جایگاهی است که خواست و نیاز مردم در آن به قانون تبدیل می‌شود.

دهم آذرماه در تقویم ملی ایران به عنوان «روز مجلس شورای اسلامی» نام‌گذاری شده است. این مناسبت که همزمان با سالروز شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس در سال ۱۳۱۶ است، فرصتی برای بازخوانی تاریخ و نقش مهم نهاد قانونگذاری کشور است.

ریشه‌های تشکیل مجلس در ایران به دوران انقلاب مشروطه و سال ۱۲۸۵ بازمی‌گردد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین دوره مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۵۹ آغاز به کار کرد و دوازدهمین و جدیدترین دوره آن نیز از خرداد سال گذشته فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

براساس قانون اساسی، دو وظیفه اصلی مجلس، «وضع قانون» و «نظارت بر اجرای قوانین» است. این قوانین در قالب «لوایح» (پیشنهادهای دولت) یا «طرح‌ها» (پیشنهادهای نمایندگان) به مجلس ارائه و پس از بررسی‌های کارشناسی و تصویب، برای اجرا ابلاغ می‌شوند.

در ساختار کنونی، ۲۹۰ نماینده از ۲۰۸ حوزه انتخابیه سراسر کشور، با رای مستقیم مردم برگزیده می‌شوند تا به عنوان امینان ملت، خواست‌های آنان را پیگیری و در قالب قوانینی مفید برای کل کشور تبدیل کنند. انتخاب نماینده‌ای آگاه، دلسوز و توانمند، تضمینی برای تحقق این رسالت خطیر است.

گزارش از حامد گلی