به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دبیر علمی همایش گفت: تبادل تجارب بین دانشجو معلمان و اساتید و ارائه دستاورد‌های علمی جدید در حوزه کارورزی از اهداف برگزاری این همایش است.

مجتبی محمدی گفت: ۲۱۸ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که براساس استاندارد‌های علمی و نظر هیأت داوران ۱۲۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که ۳۰ مقاله به صورت پوستر و ۱۲ مقاله هم به صورت شفاهی ارائه شد.

او افزود: در حاشیه همایش کارگاه آموزشی پیرامون چرایی و چگونگی کُدگذاری و نشست تخصصی نیز با حضور پیشکسوتان تربیت معلم با عنوان آوای معلمی برگزار شد.

محمدی گفت: در مجموع ۵۲۴ نفر در نگارش مقالات نقش داشتند.