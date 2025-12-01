پخش زنده
اختتامیه سومین همایش ملی دانش، آموزش و محتوا کاروزی در برنامه درسی تربیت معلم به میزبانی دانشگاه فرهنگیان استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ دبیر علمی همایش گفت: تبادل تجارب بین دانشجو معلمان و اساتید و ارائه دستاوردهای علمی جدید در حوزه کارورزی از اهداف برگزاری این همایش است.
مجتبی محمدی گفت: ۲۱۸ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که براساس استانداردهای علمی و نظر هیأت داوران ۱۲۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت که ۳۰ مقاله به صورت پوستر و ۱۲ مقاله هم به صورت شفاهی ارائه شد.
او افزود: در حاشیه همایش کارگاه آموزشی پیرامون چرایی و چگونگی کُدگذاری و نشست تخصصی نیز با حضور پیشکسوتان تربیت معلم با عنوان آوای معلمی برگزار شد.
محمدی گفت: در مجموع ۵۲۴ نفر در نگارش مقالات نقش داشتند.