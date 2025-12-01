به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، به گفته روابط عمومی نیروگاه، در تاریخ ۲۴ آبان وضعیت واقعی واحد‌ها با گزارش رسانه‌ها مطابقت نداشته است. از چهار واحد بخار ۲۵۰ مگاواتی، دو واحد در تعمیرات نیمه‌اساسی و دوره‌ای قرار داشتند. از دو واحد فعال نیز یکی گازسوز بوده و تنها یک واحد بخار ۲۵۰ مگاواتی با سوخت مازوت در مدار تولید قرار داشته است. این الگوی بهره‌برداری بیش از یک ماه ادامه داشته و محصولات احتراق در خروجی دودکش‌ها نسبت به سال قبل در کمترین مقدار ممکن گزارش شده است.

رد ادعای «۵۹۲ برابر حد مجاز»

این نیروگاه تأکید کرد عدد اعلام‌شده «۵۹۲ برابر حد مجاز» کاملاً غیرواقعی است. طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۱۴۲، مقدار مجاز گوگرد در مازوت حداکثر ۰/۸ درصد جرمی است. مازوت معمولی تحویلی به نیروگاه شهید رجایی حدود ۲/۶ درصد جرمی گوگرد دارد؛ یعنی حدود سه برابر استاندارد ملی، اما هیچ ارتباطی با عدد غیرواقعی ذکرشده در گزارش‌ها ندارد.

استفاده از مازوت کم‌گوگرد

روابط عمومی نیروگاه اعلام کرد با پیگیری‌های وزارت نیرو، شرکت تولید برق حرارتی، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ذخیره‌ای از مازوت کم‌گوگرد در اختیار نیروگاه قرار گرفته است. در شرایط وارونگی هوا نیز نیروگاه بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته از این سوخت استاندارد برای کاهش آلایندگی استفاده می‌کند.

محدودیت‌های سوخت‌رسانی

این نیروگاه یادآور شد تخصیص سوخت در اختیار مسئولان نیروگاه نیست و در فصل زمستان به دلیل اولویت تأمین گاز طبیعی برای مصارف خانگی، سهمیه سوخت نیروگاه‌ها توسط دیسپاچینگ‌های ملی گاز و برق تعیین می‌شود.

نیروگاه شهید رجایی تأکید کرد هیچ‌گاه از مصرف مازوت استقبال نکرده و همواره اولویت آن استفاده از گاز طبیعی بوده است؛ چراکه مصرف مازوت علاوه بر آثار زیست‌محیطی، موجب افزایش استهلاک تجهیزات و هزینه‌های بیشتر می‌شود.

پایبندی به الزامات زیست‌محیطی

این نیروگاه خود را ملزم به رعایت الزامات قانونی و استاندارد‌های زیست‌محیطی دانسته و اعلام کرد آماده ارائه تمامی اسناد فنی و نتایج پایش دودکش‌ها به مراجع ذی‌صلاح است.

همچنین روابط عمومی نیروگاه توضیح داد عکس‌های منتشرشده در برخی رسانه‌ها مربوط به نیروگاه شهید رجایی یا سایر نیروگاه‌های حرارتی کشور نبوده است.