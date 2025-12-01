به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حساب مشمولین مرحله اول طرح یسنا شامل سرپرستان خانوار دهک‌های ۱ تا ۳ درآمدی دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار (زیر ۲سال) از امروز ۱۰ آذر شارژ شده است.

در این دوره از طرح مبلغ ۶۵۰ هزارتومان برای خرید ۱۶ قلم ماده غذایی رایگان مشتمل‌بر لبنیات، پروتئین، چربی، میوه و سبزیجات، حبوبات و همچنین پوشک برای خرید خانواده‌ها در نظرگرفته شده است که خانوار‌های مشمول می‌توانند جهت خرید به ۲۶۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی مراجعه کنند.

هفته آینده نیز یارانه خانوار‌های دهک‌های ۳ تا ۵ نیز به مبلغ پنج میلیون ریال واریز خواهد شد که لازم به ذکر است که خانوار‌ها به مدت یکماه برای استفاده از یارانه خود فرصت دارند و در صورت عدم خرید تمدید دوره بعدی انجام نخواهد شد.