به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیر شبکه دامپزشکی خوروبیابانک گفت: در این مرحله بیش از ۱۲ هزار رأس دام سبک و سنگین ایمن‌سازی می‌شوند.

مصطفی شایگان با اشاره به اینکه تب برفکی از بیماری‌های بسیار واگیر در جمعیت دامی است، گفت: اجرای دقیق و به موقع واکسیناسیون، مهم‌ترین راهکار برای کنترل و پیشگیری از شیوع این بیماری در مناطق دامداری است.

وی با بیان اینکه تاکنون بروز این بیماری در این شهرستان ثبت نشده است، ادامه داد: امید است با همکاری جدی دامداران و ادامه اقدام پیشگیرانه، شرایط مهار و حذف کامل تب برفکی فراهم شود.