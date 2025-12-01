امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

تبدیل چالش‌های آبی به فرصت‌های تولید

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰- ۱۶:۵۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
در نکوهش وطن فروشی
در نکوهش وطن فروشی
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
آخرین وضعیت آلودگی هوا در تهران
آخرین وضعیت آلودگی هوا در تهران
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
خبرهای مرتبط

بارش باران در مناطقی از کشور

حس خوب زندگی و تازگی در غرب استان با بارش رحمت الهی

باران آمد؛ اما کم بارید

برچسب ها: باران‌های سیل آسا ، کمبود آب ، سیل‌بند
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 