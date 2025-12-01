امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۴/۰۹/۱۰

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۰- ۱۶:۵۰
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
در نکوهش وطن فروشی
در نکوهش وطن فروشی
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
آخرین وضعیت آلودگی هوا در تهران
آخرین وضعیت آلودگی هوا در تهران
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
خبرهای مرتبط

آغاز بارش برف در ارتفاعات طالقان

بارش پراکنده باران در مناطق مختلف استان همدان

بارش باران روح‌بخش پاییزی در کردستان

باران آمد؛ اما کم بارید

بارش باران در مناطقی از کشور

هشدار نارنجی هواشناسی برای بارش شدید در مازندران

برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، هواشناسی ، بارش باران
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 