تعداد بافندگان زنجانی بیمهشده که در گذشته نزدیک به ۲۰ هزار نفر بود، اکنون به حدود ۴ هزار نفر کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرش ابریشم زنجان که روزگاری بهواسطه عبور راه باستانی ابریشم از این منطقه رونق فراوان داشت و به یکی از مهمترین صنایع معیشتی استان تبدیل شده بود، امروز با چالشهای جدی در حوزه تولید، ثبت ملی و حمایتهای دولتی روبهروست؛ چالشهایی که آیندهی این هنر-صنعت ارزشمند را تهدید میکند.
با وجود آنکه دارهای قالی هنوز در بسیاری از خانههای زنجان فعالاند و صنعت فرشبافی معاش حداقل ۳۰ هزار نفر را تأمین میکند، نقص در روند ثبت و شناسایی فرش ابریشم زنجان به نام این استان و نبود بیمه و حمایتهای حمایتی کافی، مشکلات اساسی این حوزه را تشکیل میدهد.
به گفته فعالان این صنعت، تعداد بافندگان بیمهشده که در گذشته نزدیک به ۲۰ هزار نفر بود، اکنون به حدود ۴ هزار نفر کاهش یافته است؛ موضوعی که نگرانیها درباره آینده فرشبافی در استان را افزایش داده است.
یکی از تولیدکنندگان فرش در زنجان در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به نبود حمایت داخلی و خروج سرمایهگذاران میگوید: سرمایهگذاران بومی کنار گذاشته شدند و از استانهای دیگر به زنجان آمدند و فرش ما را به نام خودشان ثبت کردند. بارها گفتهام: فرش ما، صنعت ما و زحمت ما به نام قم و به کام آنهاست.
براساس گفته فعالان این حوزه، کاهش بهرهوری، نبود بیمه کافی، نبود ثبت برند استان زنجان و کاهش حمایتهای دولتی مستقیماً منجر به تعطیلی کارگاهها و در پی آن مهاجرت گسترده بافندگان شده است؛ برخی نیز به دلیل مشکلات معیشتی ناچار به ورود به مشاغل غیرمرتبط شدهاند.
کارشناسان هشدار میدهند که اگر برنامهریزی فوری برای احیای صنعت فرش ابریشم زنجان انجام نشود، بخشی از میراث فرهنگی و اقتصادی استان در معرض نابودی قرار خواهد گرفت؛ میراثی که نهتنها ارزش هنری و فرهنگی دارد، بلکه میتواند یکی از موتورهای مهم اقتصاد منطقه باشد.