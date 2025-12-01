در نشست کارگروه تخصصی فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر بر لزوم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ترویج امر به معروف و نهی از منکر در استان تاکید کرد.



او با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر پایه قرآن بنا شده و بخش مهمی از معارف قرآن مربوط به حجاب و عفاف است، افزود: اکثریت مردم ما معتقد و پایبند به حجاب هستند اما بخشی نیز نیازمند آموزش و ترغیب بیشترند. مدارس و دانشگاه‌ها باید در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

آیت‌الله حسینی با اشاره به وضعیت حجاب در فضای عمومی جامعه افزود: مشکلات موجود در کف خیابان ناشی از ناآگاهی یا تلاش برخی افراد برای زیرسؤال‌بردن اصل عفاف و حجاب است و لازم است تصمیمی ملی اتخاذ شود.

به گزارش خبرگزار ی صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی‌فقیه در نشست کارگروه تخصصی فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان، با تأکید بر اهمیت موضوع عفاف و حجاب گفت: حجاب و عفاف مسئله‌ای اولویت‌دار برای کشور است و به‌ علت برخی سهل‌انگاری‌ها آسیب‌هایی به این موضوع وارد شده است. جامعه‌ای که عفاف و حجاب را از دست بدهد، در حوزه‌های دیگر نیز دچار آسیب خواهد شد.