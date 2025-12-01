تاکید بر برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر
در نشست کارگروه تخصصی فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر بر لزوم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ترویج امر به معروف و نهی از منکر در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده ولیفقیه در نشست کارگروه تخصصی فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان، با تأکید بر اهمیت موضوع عفاف و حجاب گفت: حجاب و عفاف مسئلهای اولویتدار برای کشور است و به علت برخی سهلانگاریها آسیبهایی به این موضوع وارد شده است. جامعهای که عفاف و حجاب را از دست بدهد، در حوزههای دیگر نیز دچار آسیب خواهد شد. او با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بر پایه قرآن بنا شده و بخش مهمی از معارف قرآن مربوط به حجاب و عفاف است، افزود: اکثریت مردم ما معتقد و پایبند به حجاب هستند اما بخشی نیز نیازمند آموزش و ترغیب بیشترند. مدارس و دانشگاهها باید در این زمینه نقش فعالتری ایفا کنند. آیتالله حسینی با اشاره به وضعیت حجاب در فضای عمومی جامعه افزود: مشکلات موجود در کف خیابان ناشی از ناآگاهی یا تلاش برخی افراد برای زیرسؤالبردن اصل عفاف و حجاب است و لازم است تصمیمی ملی اتخاذ شود. او همچنین بر ضرورت آموزش کارکنان ادارات و نقش مردم در اجرای امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و گفت: برای حفظ معنویت و انسجام جامعه، رعایت قانون اسلامی ضروری است و بیتوجهی به آن میتواند آینده جوانان را با مخاطره روبهرو کند.
حجت الاسلام پیشقدم، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، با بیان اینکه استان در مجموع از وضعیت مطلوبی برخوردار است گفت:در یک سال گذشته برای ۳۰۰ نفر از بازاریان و حدود ۸۰۰ دانشآموز دورههای آموزشی برگزار شده است. همچنین مطالبات مردمی در حوزه رعایت عفاف و حجاب در ادارات بهطور جدی در حال پیگیری است. وی اولویت ستاد را ترغیب دانشآموزان به رعایت عفاف و حجاب دانست و افزود: رسانه معاند اینترنشنال استان ما را هدف قرار داده است که لازم است دستگاههای امنیتی موضوع را بررسی کنند. همچنین انتظار داریم رسانه ملی در حوزه ترویج زیست عفیفانه برنامههای مؤثری تهیه و پخش کند.