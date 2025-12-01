پخش زنده
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: معیارهای محیطزیستی باید به بخش مهم و تعیینکنندهای از ارزیابی کیفیت و استاندارد تبدیل شود و مدل جدید جایزه ملی کیفیت با الهام از چارچوب ۲۰۲۵، سه مؤلفه پایداری محیط زیست، مسئولیتپذیری اجتماعی و تابآوری سازمانی را در متن مفهوم کیفیت قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری امروز در مراسم اختتامیه نوزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران در سالن همایشهای هتل ارم، با اشاره به اقدامات شاخص دولت چهاردهم گفت:در یک سال گذشته اسقاط خودروهای فرسوده به ۳۵۰ هزار دستگاه رسیده؛ رقمی که از مجموع ۲۰۰ هزار خودرو اسقاطشده طی هفت تا هشت سال پس از تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ بیشتر است.
وی افزود: برقیسازی ناوگان حملونقل عمومی شامل تاکسیها و موتورسیکلتهای کار در دستور کار قرار گرفته و ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر به بیش از ۵ هزار مگاوات افزایش یافته است؛ سطحی فراتر از کل ادوار گذشته با هدف کاهش مصرف سوختهای فسیلی و تنوعبخشی به سبد انرژی.
انصاری همچنین از کاهش فلرسوزی در صنایع نفتی، توسعه فیلتراسیون و کنترل آلایندههای صنعتی و نیز اصلاح سازوکارهای معاینه فنی خودروها بهعنوان محورهای جدی کارگروه ملی هوا یاد کرد. او گفت: برای نخستین بار در کشور، ۴۰۰ میلیون لیتر مازوت کمگوگرد در چند نیروگاه بهکار گرفته شده که گامی مهم در کاهش آلودگی هواست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان، ضرورت تغییر پارادایم کیفیت و پیوند آن با محیط زیست و مسئولیت اجتماعی را یک ضرورت ملی دانست و تأکید کرد این تحول باید در تمامی نظامهای ارزیابی و استانداردسازی کشور نمود پیدا کند.