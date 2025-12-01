پخش زنده
تولد در آذربایجانغربی ۹ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل ثبت احوال آذربایجانغربی با اشاره ادامه روند کاهشی تولد در استان گفت: امسال تعداد تولدها در مقایسه با سال گذشته ۹ درصد کاهش یافته است.
سعید احمدی افزود: در هشت ماهه امسال ۲۸ هزار و ۸۳۵ مورد تولد در استان به ثبت رسیده در حالیکه این رقم در مدت مشابه پارسال ۳۱ هزار و ۶۵۵ نفر بود.
احمدی، با بیان اینکه تعداد تولدها در مقایسه سال گذشته دوهزار و ۸۲۰ مورد کاهش یافته است، اظهارکرد: به طور متوسط هر ۱۲ دقیقه یک نوزاد درآذربایجانغربی متولد میشود.
وی، همچنین از افزایش ۱۲.۵ درصدی فوتیها در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: متأسفانه امسال ۱۲ هزار و ۵۵۸ نفر در استان فوت کردهاند، در حالیکه این رقم در مدت مشابه پارسال ۱۱ هزار و ۱۶۷ نفر بود.
احمدی اضافه کرد: بر اساس این آماربه طور تقریبی هر نیم ساعت یک نفر در آذربایجانغربی جان خود را از دست میدهد.
وی افزود: طبق این آمار جمعیت آذربایجان غربی در هشت ماهه امسال حدود ۱۶ هزار نفر افزایش یافته است، در حالیکه در مدت مشابه پارسال این افزایش بیش از ۲۰ هزار نفر بوده است.
مدیرکل ثبت احوال آذربایجانغربی اضافه کرد: هم اکنون کمتر از ۱۲۰ تولد در روز ثبت میشود که این آمار نشان میدهد طی حدود ۱۱ سال، تعداد تولدها بیش از ۳۹ درصد کاهش یافته است.