مراسم استقبال از ملیپوش افتخارآفرین، دختر محجبه شطرنج کشور، امروز در فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،بیستوهفتمین دوره مسابقات شطرنج نونهالان و نوجوانان آسیا که از ۲۹ آبان تا ۸ آذر ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) به میزبانی بانکوک تایلند برگزار شد، شاهد هنرنمایی تحسینبرانگیز دختر شطرنج باز مشهدی، اسما حسنپور مقدم بود؛ چهرهای که با عملکردی درخشان، نام ایران را بار دیگر بر بلندای شطرنج قاره آسیا نشاند. اسما موفق به کسب مدال نقره بخش رپید و مدال برنز بخش استاندارد و در رقابتهای بلیتس (برقآسا) با ۹ برد پیاپی، عملکرد ریتینگ ۲۵۰۰ و افزایش ۱۰۴ واحدی درجه بینالمللی بلیتس، مقتدرانه عنوان قهرمانی آسیا در رده زیر ۱۰ سال را از آن خود کرد.