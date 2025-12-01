پخش زنده
امروز: -
شهروند خبرنگار ما در پیامی از کمبود خودپرداز در شهرک فرزان شهرقدس شکایت داشته اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دستگاه خودپرداز یا عابربانک دستگاهی الکترونیکی است که به مشتریان بانک این امکان را میدهد تا در هر زمان دلخواه به وسیله قراردادن کارت عابربانک در دستگاه و وارد کردن یک گذرواژه بتوانیم اقدامات بانکی خود را انجام دهند. این روزها اهالی محله شهرک فرزان شهرقدس از کمبود دستگاههای خودپرداز در خیابان اصلی این خیابان گلایه کردند. آنها برای انجام کار بانکی مجبور هستند تا مسافت طولانی را طی کنند تا به دستگاههای خودپرداز برسند.
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد:
سلام شهرک فرزان شهرقدس فاقد خودپرداز کافی میباشد لطفا گزارشی در این باره تهیه فرمایید تا شاید تعداد خودپردازها رو افزایش دادند.