به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام محمدطا‌ها مهری در همایش فعالان و دست‌اندرکاران فرهنگ زکات پردیسان گفت: در ۹ ماهه نخست امسال بیش از ۶۱ میلیارد تومان زکات در استان قم جمع‌آوری شده است که نسبت به سال گذشته افزایش ۳۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: مبالغ جمع‌آوری‌شده شامل زکات واجب، مستحبی و فطریه است و تمام زکات دریافتی استان در همان منطقه محل جمع‌آوری هزینه می‌شود و اولویت اصلی نیز حمایت از محرومان و رفع مشکلات معیشتی است.

در این همایش، ضمن قدردانی از کشاورزان، باغداران، دامداران، تولیدکنندگان و عاملان زکات که در اجرای این فریضه الهی نقش‌آفرینی می‌کنند، بر اهمیت نقش مبلغین و رسانه‌ها در ترویج فرهنگ زکات تأکید شد.