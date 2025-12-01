به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده بود برای رفع مشکل آنتن‌دهی و تکمیل پوشش ارتباطی در شهرها و روستاها نیاز به احداث دکل‌های مخابراتی از سوی اپراتورهای ارتباطی هست که این فرایند دائما از سوی این سازمان و نهادهای نظارتی تخصصی مورد بررسی و نظارت قرار دارد، اما شهروند خبرنگار ما از نبود دکل مخابراتی در روستای سیلوه شهرستان پیرانشهر گلایمند است.

پیام شهروند خبرنگار:

باسلام

بدلیل نبود دکل مخابراتی ما اهالی نمی‌توانیم بصورت آسان از خدمات شرکت مخابرات در این منطقه استفاده کنیم.

این مسئله مشکلاتی را برای ما به وجود آورده است، خواهشمندیم در این خصوص اقدامات لازم انجام گردد. لازم به ذکر است که چندین روستا در این منطقه از این خدمات محروم هستند.