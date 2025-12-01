به گزارش خبرگزاری صدا وسیای مرکزمهاباد؛ مدیرکل امور عشایرآذربایجان‌غربی از هزینه کرد ۳۰۰ میلیارد تومان برای تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر در مناطق عشایری استان خبر داد و گفت: در راستای تأمین انرژی پایدار، ۳۷۰ دستگاه پنل خورشیدی خریداری و ۶۰۰ دستگاه دیگر با همکاری شرکت توزیع برق استان تأمین و همچنین تاکنون ۲۳۴ قرارداد در زمینه اجرا، مطالعه و نظارت بر پنل‌های خورشیدی در بخش عشایری منعقد شده است.

علی ناجی، با اشاره به پیشرفت‌های قابل توجه در زیرساخت‌های مناطق عشایری افزود: امسال پنج طرح آسفالت در مناطق قشلاقی آغاز شده که در مجموع ۲۲.۳ کیلومتر راه را شامل می‌شود که تاکنون سه طرح به طول ۱۵ کیلومترتکمیل شده و مابقی دردست اجراست.

ناجی، همچنین از اجرای عملیات سنگ‌شکنی و مسیرگشایی در کوه‌های سخت گذر به طول دو کیلومتر و حجم ۲۲ هزار مترمکعب خبر داد و افزود: هشت پل و بهسازی چشمه‌ها به طول شش کیلومتر درمناطق ییلاقی شمال استان از جمله بورالان و قطوربه بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل امور عشایر استان تصریح کرد: در راستای تأمین آب آشامیدنی و آب مورد نیاز دام‌ها، به ۸۵۰ خانوار عشایری به صورت مستمر با پنج تانکر آبرسانی می‌شوند.

ناجی افزود: همچنین در دو سال اخیر اقدامات گسترده‌ای برای بهبود زیرساخت‌های آبرسانی انجام شده که شامل احداث ۴۳۰ واحد سیار سرویس بهداشتی، لایروبی چهار حلقه قنات، ایجاد دو ایستگاه پمپاژ و احداث چهار هزار و ۳۷۵ واحد آبشخور گالوانیزه می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین ۵۸۵ مترآبشخور بتنی در ییلاق و قشلاق استان برای مقابله با بحران خشکسالی احداث شده است.