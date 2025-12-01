پخش زنده
۳۰۰ میلیارد تومان برای پروژههای انرژی خورشیدی در مناطق عشایری آذربایجانغربی هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیای مرکزمهاباد؛ مدیرکل امور عشایرآذربایجانغربی از هزینه کرد ۳۰۰ میلیارد تومان برای تأمین انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق عشایری استان خبر داد و گفت: در راستای تأمین انرژی پایدار، ۳۷۰ دستگاه پنل خورشیدی خریداری و ۶۰۰ دستگاه دیگر با همکاری شرکت توزیع برق استان تأمین و همچنین تاکنون ۲۳۴ قرارداد در زمینه اجرا، مطالعه و نظارت بر پنلهای خورشیدی در بخش عشایری منعقد شده است.
علی ناجی، با اشاره به پیشرفتهای قابل توجه در زیرساختهای مناطق عشایری افزود: امسال پنج طرح آسفالت در مناطق قشلاقی آغاز شده که در مجموع ۲۲.۳ کیلومتر راه را شامل میشود که تاکنون سه طرح به طول ۱۵ کیلومترتکمیل شده و مابقی دردست اجراست.
ناجی، همچنین از اجرای عملیات سنگشکنی و مسیرگشایی در کوههای سخت گذر به طول دو کیلومتر و حجم ۲۲ هزار مترمکعب خبر داد و افزود: هشت پل و بهسازی چشمهها به طول شش کیلومتر درمناطق ییلاقی شمال استان از جمله بورالان و قطوربه بهرهبرداری رسیده است.
مدیرکل امور عشایر استان تصریح کرد: در راستای تأمین آب آشامیدنی و آب مورد نیاز دامها، به ۸۵۰ خانوار عشایری به صورت مستمر با پنج تانکر آبرسانی میشوند.
ناجی افزود: همچنین در دو سال اخیر اقدامات گستردهای برای بهبود زیرساختهای آبرسانی انجام شده که شامل احداث ۴۳۰ واحد سیار سرویس بهداشتی، لایروبی چهار حلقه قنات، ایجاد دو ایستگاه پمپاژ و احداث چهار هزار و ۳۷۵ واحد آبشخور گالوانیزه میشود.
وی اضافه کرد: همچنین ۵۸۵ مترآبشخور بتنی در ییلاق و قشلاق استان برای مقابله با بحران خشکسالی احداث شده است.