پیروزی نیروی زمینی سبزوار مقابل پرواز هوانیروز تهران
تیم هندبال نیروی زمینی سبزوار با نتیجه ۳۰ بر ۲۰ مقابل پرواز هوانیروز تهران به پیروزی رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در هفته پنجم لیگ برتر هندبال، نیروی زمینی سبزوار از ساعت ۱۶ امروز در سبزوار به مصاف پرواز هوانیروز تهران رفت و موفق شد مهمان خود را با شکست بدرقه کند . این دیدار پس از وقفه بیش از یک ماهه به علت برگزاری بازی های همبستگی کشورهای اسلامی، برگزار شد. نیرویی زمینی سبزوار هم اکنون با ۶ امتیاز در میانه جدول لیگ برتر هندبال قرار دارد .