به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، در هفته پنجم لیگ برتر هندبال، نیروی زمینی سبزوار از ساعت ۱۶ امروز در سبزوار به مصاف پرواز هوانیروز تهران رفت و موفق شد مهمان خود را با شکست بدرقه کند .

این دیدار پس از وقفه بیش از یک ماهه به علت برگزاری بازی های همبستگی کشورهای اسلامی، برگزار شد.

نیرویی زمینی سبزوار هم اکنون با ۶ امتیاز در میانه جدول لیگ برتر هندبال قرار دارد .