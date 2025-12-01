اولین همایش جوانان منطقه کدکن با حضور مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از مدیران و معلمان جوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در امور جوانان، ضمن تبیین اهداف و محور‌های عملیاتی حوزه جوانان، گفت: زیربنای توسعه پایدار، تربیت نیروی انسانی است. همه ما دغدغه‌ای مشترک داریم و آن، آینده کشور و فرزندان‌ مان است. این دغدغه زمانی به بهبودی منجر می‌شود که خود ما نیز به تغییر و تحول درونی بپردازیم.

حامد برومند افزود: تأکید ما بر اهمیت کادرسازی مبتنی بر شایسته‌ گزینی در سطوح مختلف آموزش و پرورش است و طرح "چکاد" (چشم‌انداز کادرسازی در آموزش و پرورش) به عنوان گامی مهم در تربیت نسل توانمند مدیران آینده است.

رئیس آموزش و پرورش منطقه کدکن ضمن خیر مقدم به شرکت‌کنندگان، گفت: نقش‌آفرینی فرهنگیان جوان در مسیر رشد و تعالی آموزش و پرورش دارای اهمیت زیادی است.

محمدتقی برهانی، با بیان ضرورت بهره‌مندی صحیح و اصولی از ظرفیت جوانان در پست‌های اداری و مدیریتی، افزود: از جوانان برای حضور فعال‌تر در برنامه‌ها و فعالیت‌های منطقه دعوت می کنم و آمادگی کامل برای حمایت و همکاری در این زمینه را داریم.

در پایان این مراسم، احکام مسئولیت اعضای کارگروه امور جوانان منطقه کدکن اعطا و بر نقش فعال آنان در اجرای برنامه‌های آینده تأکید شد.