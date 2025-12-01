اوضاع بحرانی در پی بارش‌ها و وقوع سیلاب‌های بی سابقه، صد‌ها کشته و مفقود در اندونزی و تایلند برجای گذاشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، سیل‌های شدیدی استان‌های آچه، سوماترای شمالی و غربی و کالیمانتان جنوبی را در اندونزی زیر آب برده و همچنان از آمار دقیق جان باختگان، مفقودان و زخمی‌ها خبری در دست نیست، به طوری که فقط در جزیره سوماترای اندونزی بیش از ۵۰ هزار خانوار بی خانمان و آواره شده‌اند.

طوفان‌های گرمسیری ناگهانی و بارش‌های سنگین و طولانی که به گفته کارشناسان هواشناسی، قابل پیش بینی دقیق نیست موجب اختلال در پرواز و فرود بالگرد‌های گروه‌های امدادی برای نجات سیل زدگان و کمک رسانی شده است، شرائط پیچیده و دشواری که اوضاع را در اندونزی و تایلند با خسارات گسترده زیر ساخت‌ها و تلفات جانی رو به افزایش وخیم‌تر کرده است.

آمار قربانیان سیل در این دو کشور جزء بالاترین موارد در سال‌های اخیر اعلام شده است، تعداد جان باختگان سیل در تایلند نیز به ۱۷۰ نفر به اضافه ده‌ها مفقود و زخمی رسیده است، بحرانی که به گفته کارشناسان، ریشه در تغییرات سوء اقلیمی دارد به طوری که مدت و شدت بارش‌های موسمی را در آسیای جنوب شرقی بویژه در دو کشور اندونزی و تایلند دو چندان کرده است.