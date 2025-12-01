به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «عمق میدان»، از تولیدات گروه مستند شبکه افق و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، با پرداختی تازه به یکی از مهم‌ترین عملیات‌های ابتدای جنگ تحمیلی، به جمع فیلم‌های بخش «آوینی» نوزدهمین جشنواره بین‌المللی حقیقت راه یافت.

این مستند به کارگردانی علی شهاب الدین و محمد علی یزدانپرست به ماجرای تصمیم جسورانه گروه رزمی ۴۲۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد که در روز‌های آغازین جنگ، با محوریت نیروی دریایی و پشتیبانی نیروی هوایی، اقدام به تصرف و تخریب دو سکوی نفتی مهم عراق—البکر و الامیه—می‌کنند، عملیاتی که با انهدام ۱۱ ناوچه از ۱۴ ناوچه دشمن، ضربه‌ای راهبردی به شریان اقتصادی و قدرت دریایی عراق وارد می‌کند.

«عمق میدان»، به تهیه‌کنندگی علی شهاب الدین و حنانه شهاب الدین در ادامه روایتی پرتعلیق از بازگشت ناوچه ایرانی پیکان به دست می‌دهد، جایی که پس از اصابت موشک دشمن و شهادت جمعی از نیروها، یک افسر نیروی ویژه ایرانی و یک غواص اسیر عراقی، ۲۶ ساعت در آب‌های خلیج فارس در شرایطی دشوار مجبور به زیست مسالمت‌آمیز برای نجات جان خود می‌شوند.

این مستند با همکاری نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تولید شده است .