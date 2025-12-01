بررسی موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر بهداشت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: وزارت بهداشت موظف شد اقدامات لازم برای ارتقای زیرساختها را انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی درباره نشست امروز (دوشنبه ۱۰ آذرماه) کمیسیون گفت: در این نشست، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه معاونان وزارتخانه، برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان حضور داشتند.
رمضان رحیمی دشتلویی افزود: سوالات در دو سطح ملی و استانی مطرح شد. مهمترین محورهای پرسشها شامل افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان در رشتههای علوم پزشکی و تعیین تکلیف دانشجویان ایرانی تحصیلکرده در خارج از کشور بود؛ این دانشجویان متقاضی بازگشت به کشور و شرکت در آزمون صلاحیت حرفهای (آزمون جامع) هستند و خواستار صدور مجوزهای لازم از سوی وزارت بهداشت بودند.
نماینده فلاورجان گفت: همچنین مقرر شد وزارت بهداشت اقدامات لازم برای تکمیل زیرساختهای آموزشی و رفاهی دانشجویان از جمله افزایش ظرفیت خوابگاهها، تقویت دانشکدهها و بهروزرسانی تجهیزات مورد نیاز را انجام دهد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین بنا شد بازنگری جامعی در زیرساختها با توجه به اعتبارات و بودجه موجود صورت گیرد. برخی از نمایندگان به وزیر فرصت دو هفتهای دادند تا مسائل مطرح شده را بررسی کند.
رمضان رحیمی دشتلویی افزود:مسئولان وزارت بهداشت به محدودیت بودجه اشاره و تاکید کردند بودجه اندک میتواند به زیان جامعه باشد و باید در فصل بودجهریزی به این موضوع توجه ویژه شود. همچنین مقرر شد با همراهی شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع افزایش سقف ورود دانشجویان پزشکی خارج از کشور دارای صلاحیت علمی به دانشگاههای داخل از حداکثر ۲ درصد به ۵ تا ۱۰ درصد پیگیری شود.