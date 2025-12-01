مدیرکل بهزیستی استان یزد: امیدواریم با کمک خیرین و همراهی استاندار مرکز نگهداری دختران مبتلا به اوتیسم به زودی راه اندازی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استاندار در مرکز اقامتی طیف اوتیسم، زیرمجموعه موسسه خیریه حضرت زهرا (س) حضور یافت و وضعیت خدمات مراقبتی و توانبخشی و مشکلات این مرکز را بررسی کرد.

مزیدی مدیرعامل موسسه خیریه حضرت زهرا گفت: در حال حاضر ۱۵ نفر در این مرکز نگهداری می‌شوند و خدمات آموزشی، رفتاری، رفاهی و بازتوانی دریافت می‌کنند.

هومنیان مدیرکل بهزیستی استان هم با گرامیداشت هفته جهانی معلولان تصریح کرد: این مجموعه ظرفیت نگهداری ۲۰ نفر با اختلال اتیسم را دارد. امیدواریم با کمک خیرین و همراهی استاندار شاهد افتتاح مرکز نگهداری دختران در آینده‌ای نزدیک باشیم.

استاندار نیز اظهار داشت: با توجه به اهمیت این مرکز، مقرر شد برای رفع مشکلات این مرکز و توسعه و تجهیز آن اقدامات مناسب انجام شود.

گفتنی است تاکنون ۲۲۰ فرد با اختلال اوتیسم در استان یزد شناسایی شده‌اند.