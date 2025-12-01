به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز،محصولاتی که به گفته مسئولان، می‌توانند نقش مهمی در کاهش ارزبری، تقویت زنجیره تأمین داخلی و افزایش خودکفایی دارویی کشور ایفا کنند.

به گفته مدیرعامل این شرکت داروسازی، تولید این دارو‌ها نیاز کشور به واردات نمونه‌های خارجی را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد و در کنار افزایش امنیت دارویی، دسترسی بیماران به درمان‌های مطمئن و مقرون‌به‌صرفه را تسهیل می‌کند.

علی گودرزی گفت: این سه دارو در حوزه بیماری‌های پرمصرف و ضد درد طراحی شده و مراحل تولید آنها بر اساس استاندارد‌های روز دنیا انجام می‌شود.

وی افزود: توسعه ظرفیت تولید داخلی، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، پایداری زنجیره تأمین دارو را در سراسر کشور تضمین می‌کند.