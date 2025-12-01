پخش زنده
امروز: -
سه داروی جدید با فناوری کاملاً بومی، امروز در استان البرز رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز،محصولاتی که به گفته مسئولان، میتوانند نقش مهمی در کاهش ارزبری، تقویت زنجیره تأمین داخلی و افزایش خودکفایی دارویی کشور ایفا کنند.
به گفته مدیرعامل این شرکت داروسازی، تولید این داروها نیاز کشور به واردات نمونههای خارجی را بهطور قابل توجهی کاهش میدهد و در کنار افزایش امنیت دارویی، دسترسی بیماران به درمانهای مطمئن و مقرونبهصرفه را تسهیل میکند.
علی گودرزی گفت: این سه دارو در حوزه بیماریهای پرمصرف و ضد درد طراحی شده و مراحل تولید آنها بر اساس استانداردهای روز دنیا انجام میشود.
وی افزود: توسعه ظرفیت تولید داخلی، علاوه بر کاهش هزینهها، پایداری زنجیره تأمین دارو را در سراسر کشور تضمین میکند.