به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ «حسین مافی» گفت: طی گشت زنی‌های هدفمند ماموران کلانتری ۱۶۷ دولت آباد در حوزه استحفاظی، سارقان را حین موبایل قاپی از یک شهروند مشاهده و سریعا برای دستگیری آنها وارد عمل می‌شوند.

این مقام انتظامی ادامه داد: سارقان که دونفر بودند با مشاهده حضور ماموران، متواری شده و طی یک تعقیب و گریز و با اجرای قانون به کارگیری سلاح آنها را زمین گیر و دستگیر می‌کنند.

سرهنگ مافی گفت: در بازدید و بازرسی از متهمان تعداد ۳ عدد اسپری افشانه و ۵ عدد گوشی مسروقه و یک عدد سلاح سرد از نوع چاقو کشف و ضبط شد که به همراه متهمان به کلانتری منتقل شدند.

وی افزود: متهمان دارای سوابق متعدد بوده و به جرم خود اعتراف کرده‌اند، که سارقان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

سرهنگ مافی به شهروندان توصیه کرد: سارقان در پیاده رو‌ها و معابر شلوغ، افرادی را که در حال مکالمه با تلفن همراه خود هستند تحت نظر داشته و در یک زمان مناسب اقدام به سرقت تلفن آنها می‌کنند، لذا شهروندان تا حد امکان استفاده از تلفن همراه را در معابر شلوغ و پرتردد پرهیز کنند و نسبت به اطراف خود هوشیار باشند.