به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، هدف از پویش طرح ملی سبا، فرهنگ‌سازی و نهادینه‌کردن مصرف بهینه انرژی در خانواده‌ها، مدارس، دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از خاموشی‌ها و مشکلات ناشی از مصرف بی‌رویه است.

ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، اجرای موفق طرح ملی سبا را نیازمند مشارکت عمومی دانست و گفت: همه ما باید به‌عنوان سفیران این طرح، فرهنگ استفاده درست از انرژی را در جامعه نهادینه کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کردستان نیز با بیان اینکه تمام چراغ‌های بیمارستانی استان به صورت رایگان با لامپ‌های کم مصرف تعویض می‌شود گفت: درحوزه روشنایی شهری نیز حدود ۷۰ هزار دستگاه چراغ در حال تعویض است تا مصرف کل شبکه کاهش یابد.

آژیرمدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان هم در این جلسه گفت: فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه انرژی، نیازمند همکاری و تلاش تمامی اقشار خصوصا" بانوان و مادران است و آموزش باید از مدارس، دانشگاه و خانواده آغاز شود.