وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با عضویت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون گردشگری این اتاق در شورای راهبردی و تمامی کارگروه‌ها و شورا‌های اصلی و فرعی مرتبط با این وزارتخانه موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پس از درخواست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در نشست مشترک با سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، اتاق بازرگانی ایران به عنوان عضو موثر شورای راهبردی و کارگروه‌های رسمی و شورا‌های فرعی این وزارت‌خانه درآمد.

سیدمصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران درباره تاثیر این تصمیم بر توسعه گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی کشور گفت : اتاق بازرگانی ایران می‌تواند با حضور در شورا‌های راهبردی و کارگروه‌های وزارت میراث فرهنگی نقش مهمی در جذب سرمایه برای توسعه گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی کشور ایفا کند.

وی افزود: پس از موافقت وزیر میراث فرهنگی و کردشگری با عضویت اتاق بازرگانی ایران در کارگروه‌ها و شورای راهبردی این وزارتخانه، اتاق بازرگانی ایران دایره ارتباطات خود در سرمایه گذاری و تصمیم سازی بخش خصوصی در حوزه گردشگری توسعه داده و می‌تواند با جذب سرمایه و ارائه نظرات کارشناسانی برای مرمت بنا‌های تاریخی رها شده در کشور که بخش زیادی از آن‌ها در اختیار دستگاه‌های دولتی است به نجات بخشی آثار تاریخی کشور اقدام کند.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت : ورود اتاق بازرگانی به تصمیمات کلان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری تاثیر مستقیم بر توسعه و رونق گردشگری کشور و همچنین نیازسنجی در مرمت آثار تاریخی و ترویج میراث ملموس وناملموس با محوریت سرمایه گذاری و رفع معضلات بخش خصوصی و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به این حوزه دارد و پیرو درخواست کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در موارد و موضوعات مرتبط با صنایع دستی نیز این حق برای کمیسیون صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران ایجاد می‌شود که در مجامع و شورا‌های صنایع دستی به نیابت از اتاق بازرگانی ایران حضور داشته باشد.

همچنین نشست کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور روسای تشکل‌های عضو مجمع ملی گردشگری برگزار و نقشه راه حکمرانی گردشگری کشور بررسی شد .

حرمت الله رفیعی رئیس مجمع ملی تشکل‌های گردشگری با اشاره به اهمیت تشکیل کارگروه گردشگری در شورای راهبردی وزارت میراث میراث فرهنگی گفت : کارگروه گردشگری شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی و کارگروه گردشگری ذیل شورای راهبردی وزارت میراث فرهنگی، نقش مهمی در تصمیم گیری و تصمیم سازی در صنعت گردشگری خواهد داشت.

آموزش؛ حلقه مفقوده توسعه گردشگری

ولی تیموری، مشاور وزیر و مدیرکل مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری با تاکید بر اینکه «آموزش زیربنای حرفه‌ای‌سازی گردشگری است»، گفت: اگر به‌دنبال تاب‌آوری صنعت گردشگری هستیم، باید آموزش را به محور اصلی توسعه تبدیل کنیم. همکاری مشترک با وزارت آموزش‌وپرورش برای ایجاد رشته‌های تخصصی گردشگری در شاخه‌های کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای آغاز شده و قرار است موضوعات گردشگری در سرفصل‌های درسی و کتب آموزشی وارد شود.