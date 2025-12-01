پخش زنده
زمینه اشتغال سه هزار نفر تا پایان سال در آذربایجانغربی فراهم میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام آذربایجانغربی در نخستین آئین نکوداشت گروههای جهادی و مردمی همکار بنیاد برکت در عرصههای فردی و گروهی گفت: با پرداخت ۳۱۶ میلیارد تومان تا پایان امسال زمینه اشتغال سه هزار نفر فراهم خواهد شد.
عزیز سهندی افزود: در هشت ماه گذشته با اعطای ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات زمینه اشتغال یکهزار و ۲۰۰ نفر فراهم شده و این میزان تا پایان سال با ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار به سه هزار نفر میرسد.
سهندی، با اشاره به فعالیت ۱۰ قرارگاه آبادانی در استان اظهارکرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۰ میلیارد تومان توسط این قرارگاهها در راستای محرومیت زدایی در استان هزینه شده است.
وی، با اشاره به فعالیت این ستاد در زمینه توسعه بخش کشاورزی در استان افزود: امسال با حضور ۲۲۰ مهندس ناظر درتمامی شهرستانهای استان طرح جهش دیمزار در ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا شده است.
سهندی، از پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیلات به دامداران روستایی و عشایری استان خبر داد و گفت: طرح جهش تولید در دامداریهای روستایی و عشایری استان با ۴۰۰ هزار رأس دام سبک با دوهزار میلیارد تومان تسهیلات درحال اجراست.
سهندی اظهارکرد: بنیاد برکت در عرصههای مختلف عدالت آموزشی، بهداشت و سلامت، آسیبهای اجتماعی، بانوان وخانواده، جمعیت و فرزندآوری، پیشرفت منطقهای، امداد و نجات، عمرانی و زیربنایی هنر و رسانه، اشتغال و کارآفرینی نسل نو جهادی در استان فعالیت میکند.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) آذربایجانغربی انجام شدن کار توسط مردم و جوانان را از جمله ویژگیهای مهم مأموریتهای بنیاد برکت در استان دانست و افزود: علاوه بر ظرفیتهای مردمی، این بنیاد از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی نیز برای حل مسائل و مشکلات استفاده میکند.