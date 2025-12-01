تجلیل از برگزیدگان رویداد علمی جشنواره خوارزمی در البرز
آیین تجلیل از برگزیدگان رویداد علمی جشنواره خوارزمی دانش آموزی
از ۱۱ برگزیده کشوری از استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، جشنواره خوارزمی به عنوان یکی از رویدادهای علمی برجسته در ایران، هر ساله در سه بخش اصلی دانش آموزی، جوان و بین المللی اعلام میشود. طرحهای دانش آموزان در محورهای بنیادی، کاربردی، توسعه، نوآوری، فناوری و ابتکار مورد بررسی قرار میگیرد.
مهارت، استعدادیابی و هویت یابی از مهمترین اهداف جشنوارههای دانشآموزی به ویژه خوارزمی است؛ که در بستر مراکز آموزشی و مدارس اتفاق میافتد.
جشنواره خوارزمی فرصتی است برای شناسایی استعدادهای علمی که با تلاش و خلاقیت خود نمونهای روشن از موفقیت علمی در سطح کشور هستند.