به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، جشنواره خوارزمی به عنوان یکی از رویداد‌های علمی برجسته در ایران، هر ساله در سه بخش اصلی دانش آموزی، جوان و بین المللی اعلام می‌شود. طرح‌های دانش آموزان در محور‌های بنیادی، کاربردی، توسعه، نوآوری، فناوری و ابتکار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مهارت، استعدادیابی و هویت یابی از مهمترین اهداف جشنواره‌های دانش‌آموزی به ویژه خوارزمی است؛ که در بستر مراکز آموزشی و مدارس اتفاق می‌افتد.